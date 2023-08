Tre giorni a Torre Santa Sabina: "Affascinati dalla sua bellezza"

La nostra lettrice Emilia Silvaroli ci ha raccontato la sua mini vacanza nel Brindisino dopo aver soggiornato nelle bellezze del Leccese

Buongiorno, di ritorno dalla nostra vacanza a Otranto, abbiamo soggiornato per tre giorni a Torre Santa Sabina (marina di Carovigno, ndr). Siamo rimasti affascinati dalle varie spiagge, calette e dalle acque cristalline di cui conservo un magnifico ricordo. Ci sfuggono purtroppo i nomi ma ne siamo rimasti incantati e vi invio le foto dei luoghi che con molto piacere abbiamo visitato. Non poteva mancare naturalmente la visita alla bella Ostuni e al bel castello di Carovigno. Indimenticabile vacanza

