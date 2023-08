Torre Bartoli al tramonto: i suoi resti raccontano la semplicità del territorio

All'ora del tramonto, tra le campagne di Torchiarolo, l'affezionato lettore Raffaele Capone ha scattato una foto ai ruderi della stupenda Torre Bartoli. La struttura, eretta nel XV secolo, si trova in contrada Pisciani. Aveva la funzione di garantire libertà e sicurezza al massaro e ai fittavoli.

Attualmente, tra i resti di Torre Bartoli, ci sono la torre, un pozzo e un rudere. Dell’originaria struttura, non più fruibile oggi, è possibile visitare solo il piano terra del corpo addossato alla Torre; quest’ultima, a forma quadrangolare, è alta quasi dodici metri. È divisa in due ordini, inferiore e superiore, entrambi hanno volte a botte o a stella. Una bassa costruzione, sempre con volte a botte, è addossata a un lato della torre, comunica con essa attraverso una piccola porta, creando così un’unica struttura, sicuramente usata come magazzino per la lavorazione di prodotti caseari. Nell’immediata vicinanza di Torre Bartoli c’è un tipico pozzo con colonne quadrate e, accanto, i resti di un “pilune” e di una struttura disgregata, forse una stalla; si nota infatti l’angolo di una “mpisa” ovvero una volta a botte.

