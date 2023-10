Anche a San Vito Dei Normanni si è svolta la "Camminata in rosa"

SAN VITO DEI NORMANNI - Ieri, domenica 22 ottobre, a San Vito Dei Normanni si è svolta la seconda edizione della "Camminata in rosa", manifestazione fortemente voluta da Cristina Perez, istruttore presso Pt-Lab, con l'attiva partecipazione dell’associazione di Cuore di Donna, che svolge sul territorio un importante lavoro di sensibilizzazione alla prevenzione per quanto riguarda i tumori femminili soprattutto del tumore al seno.

In occasione della "Camminata in rosa" c'è stata la possibilità, per le donne, di beneficiare in forma gratuita di un esame densitometrico ad ultrasuoni, sia a livello femorale che lombare. Tale esame è stato realizzato con la collaborazione dell’azienda Echolinght di Lecce, che grazie alla messa a punto del nuovo dispositivo medicale basato sulla tecnologia Rems non invasivo (no rx) ha permesso di fare diagnosi e prevenzione.

L'evento di ieri è stato appoggiato e incoraggiato dall’Amministrazione Comunale di San Vito Dei Normanni, che ha patrocinato l'iniziativa. Si legge in una nota di Cuore di Donna: "Bisogna sottolineare senza alcun dubbio che Cristina è stata in grado di coinvolgere tante donne ma anche uomini che hanno compreso l'importanza della giornata e che hanno dato il loro contributo. Perciò è fondamentale ringraziare tutti coloro che hanno sponsorizzato la 'Camminata in rosa'".

Segue l'elenco: 39Store, Caseificio Lanzillotti, Emalu, Capricci Sonori, accademia di musica "Lucia Iurleo", Gmf Trasporti, La Terrazza, Caliolo Scavi e Trasporti, asdc Faddanza, Porto Guaceto Agribeach, Ital Trasporti e Logistica, Elena Fashion, World Music Accademy, Scuola di Pizzica di San Vito, La locanda di Nonna Mena, Filomena parrucchiera, foto Passion. La nota si chiude con queste parole: "Infine, un sincero e sentito grazie va a tutti i sanvitesi che partecipando hanno dimostrato l'importanza della prevenzione".