Nuovo centro risvegli a Ceglie Messapica: un cavo elettrico rallenta i lavori

CEGLIE MESSAPICA – Un cavo Enel di alta-media tensione rallenta i lavori per la realizzazione del centro risvegli, a Ceglie Messapica. La questione è stata affrontata nel corso dei lavori della commissione Bilancio e programmazione che si è svolta stamattina. Durante la seduta sono stati ascoltati il responsabile affari istituzionali territoriali Enel Italia per la Puglia Angelo Di Giovine e quello dell’Unità territoriale Enel di Brindisi Giuseppe Contessa, i quali hanno comunicato che si è in una fase in cui il cavo non potrà essere rimosso fino a quando verrà costruita una nuova cabina elettrica.

Il tempo stimato da Enel è di 20 giorni, i cui lavori però avranno inizio dopo il 15 dicembre, data entro cui verrà posizionata la cabina, come da comunicazioni da parte del responsabile dell’area gestione tecnica dell’Asl Br Sergio Rini. "Ciò significa - dichiara il consigliere regionale Fabiano Amati - che entro fine anno sarà risolto il problema dell’interferenza con il cavo Enel. La commissione si aggiornerà sull’argomento nella prima seduta del 2024, così da verificare l’adempimento agli impegni assunti e ottenere il cronoprogramma aggiornato dei lavori.”

La struttura sorgerà in un’area adiacente al Presidio di riabilitazione ad alta specialità della Fondazione San Raffaele. Ospiterà 45 posti letto: 10 di riabilitazione post-acuta intensiva, 15 di accoglienza permanente, 20 di riabilitazione residenziale e semi-residenziale. Costo previsto: circa 10 milioni di euro provenienti da fondi europei.

Il completamento dell’opera, realizzata dal raggruppamento d’impresa Lfm spa - Ilariogroup srl, è previsto entro la fine del 2024 con un investimento complessivo di circa dieci milioni di euro.