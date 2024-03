Conclusa l'edizione del progetto di prevenzione orale "0-20-32 Splen-Denti"

SAN PANCRAZIO SALENTINO - Promuovere la salute orale nei bambini: questo l'obiettivo del progetto "0-20-32 Splen-Denti" che si è concluso oggi, martedì 12 marzo 2024, e ha coinvolto le scuole primarie di San Donaci, Torchiarolo, Cellino San Marco, Fasano e San Pancrazio Salentino. "Il progetto - spiega la referente Costanza Putignano, odontoiatra, specialista ambulatoriale della Asl Brindisi - è inserito nel catalogo del Piano Strategico Regionale 2023/2024 e ha come obiettivo la promozione dell'acquisizione di competenze e abilità relative al binomio salute orale - salute generale attraverso dinamiche cognitivo-comportamentali nella scuola come luogo fisico e palestra di stili di vita corretti".

All'incontro di chiusura, tenutosi nella scuola primaria Ic di San Pancrazio, hanno partecipato il direttore sanitario della Asl Vincenzo Gigantelli, il sindaco di San Pancrazio Edmondo Moscatelli, l'assessore alla Sanità Vincenzo Buccolieri, l'assessore ai Servizi sociali Mimma Maggiore, il coordinatore del Gruppo Interdisciplinare Aziendale della Asl (Gia) Liborio Rainò e il dirigente scolastico Paolo Antonucci. Il direttore sanitario, salutando il corpo docente e gli alunni, ha sottolineato quanto importante sia la collaborazione tra le istituzioni, Asl, Comune e Provveditorato, per portare avanti un programma di prevenzione proficuo che possa raggiungere, attraverso il bambino, anche le famiglie.

Il sindaco, complimentandosi per la bella iniziativa, ha espresso la più ampia collaborazione personale e della Giunta comunale per garantire la più ampia partecipazione in tutte le manifestazioni di promozione e prevenzione della salute. Un ringraziamento particolare va dall'Asl al dirigente scolastico Antonucci "per il fattivo contributo e la generosa ospitalità e a tutti gli attori che hanno partecipato al progetto".