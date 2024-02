Emergenza Sangue: domenica raccolta straordinaria nella parrocchia Santo Spirito

BRINDISI - Continua la necessità di sangue e, come è successo recentemente nella città di Brindisi, viene segnalata una vera e propria emergenza nella disponibilità di questo farmaco essenziale che non si fabbrica. La generosità dei donatori si è fatta sentire ma non basta, è necessario che ci sia continuità per tutto l’anno (il sangue “scade” e gli incidenti e le malattie non vanno in vacanza), nella disponibilità di questo tessuto liquido umano che, ad oggi, non si può ancora fabbricare, c’è sempre bisogno di donne, uomini che donino una parte di sé, sacrificando un po’ del proprio tempo, compiendo un piccolo gesto che rende grandi.

Proprio con il proposito di cercare donatori di sangue, il Gruppo Fratres San Lorenzo da Brindisi e l'Avis Comunale di Brindisi hanno organizzato una raccolta di sangue per domenica 25 febbraio presso la parrocchia Spirito Santo, al quartiere Sant'Angelo di Brindisi. Si può donare dalle 8 alle 12 (effettuazione ultimo emocromo).

“Ricordiamo - dicono i promotori - che per donare è necessario essere maggiorenni, in buona salute, non aver assunto farmaci nel periodo precedente la donazione (es. antibiotici, antinfiammatori), non aver fatto di recente interventi chirurgici, piercing e tatuaggi e, relativamente alla problematica Covid, non bisogna avere sintomi febbrili e simil influenzali e non avere avuto contatti con persone che possono aver aver contratto il virus ovvero positivi negli 14 giorni precedenti”.

E’ permessa anzi auspicabile, specialmente per chi dona sul tardi, una piccola colazione con caffè o un thè, frutta o fette biscottare (l’importante è non ingerire latte e/o derivati (creme, biscotti al burro ecc). La donazione avverrà in “totale sicurezza” grazie alla presenza del personale del Centro Trasfusionale dell’Ospedale Perrino e della relativa autoemoteca dell’ASL Brindisi e per programmare l’afflusso, è auspicabile prenotare la propria donazione, indicando la fascia oraria preferita ai seguenti contatti cui si potranno chiedere tutte le informazioni necessarie:

Gruppo Fratres San Lorenzo da Brindisi

Telefono / Whatsapp 349 8765677 - 329 1043919

Avis Comunale di Brindisi

Telefono: 3755282712

Mail: brindisi.comunale@avis.it

