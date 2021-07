Leucemia a 22 anni: si cerca un donatore di Midollo per salvare Serena

MESAGNE - Si chiama Serena, è una ragazza brindisina di 22 anni, ed è affetta da un male terribile: la leucemia. A lei è dedicata la giornata della donazione e della tipizzazione che domani, 2 luglio 2021, si terrà nel Presidio Territoriale di Assistenza di Mesagne.

Si tratta di una raccolta straordinaria di sangue. Sui prelievi eseguiti verrà effettuato anche un emocromo che successivamente sarà analizzato. L’esito delle analisi (tipizzazione) dirà se il donatore di sangue può donare anche midollo osseo compatibile con il Dna di Serena, che ne ha bisogno per combattere la sua battaglia contro la leucemia. Il donatore verrà quindi contattato per accertare la sua disponibilità a un eventuale prelievo di midollo. “Ancora una volta – sottolinea la responsabile del Centro trasfusionale dell'ospedale Perrino di Brindisi, Antonella Miccoli – le associazioni attive sul territorio si sono mobilitate per una richiesta di aiuto. Siamo certi che molti donatori risponderanno all'appello con grande spirito di solidarietà”.

Attualmente tutto il midollo osseo donato confluisce in una “banca” unica, che successivamente lo distribuisce ai pazienti in base a una lista d’ attesa; il midollo eventualmente raccolto a Mesagne non arriverà direttamente a Serena, ma di certo contribuirà a incrementare la grande riserva alla quale anche Serena spera di poter attingere.

L’iniziativa si intitola "Insieme per Serena contro la leucemia": proponendo il caso concreto di una conterranea, mira a sensibilizzare in maniera più diretta la popolazione verso la necessità di donare midollo osseo oltre che sangue.

Organizzata da Avis e Adoces (Associazione Donatori Cellule Staminali e Cordone Ombelicale) la giornata si svolgerà dalle 17.30 alle 21.30. chi intende partecipare, può rivolgersi al numero 3772380301.