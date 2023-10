Prevenzione contro il tumore al seno, per le vie di Brindisi la "Camminata in rosa"

BRINDISI - Con la seconda edizione della "Camminata in rosa", si sono conclusi gli appuntamenti per la prevenzione del tumore al seno, organizzati a Brindisi dall'associazione Andos (Associazione nazionale donne operate al seno) Brindisi e dalla fondazione "Tonino Di Giulio". L'evento vanta il patrocinio del Comune di Brindisi e l'adesione dell'associazione "Area 86".

La "Camminata in rosa" segue il convegno scientifico rivolto alla cittadinanza del 5 ottobre scorso - "Tumore al se...no", in cui i medici della Breast Uunit dell'ospedale Perrino di Brindisi hanno spaziato su formazione e informazione sui temi e sulla utilità della prevenzione, perché diventi "cultura della prevenzione" a tutti i livelli.

Il 7 ottobre, inoltre, si è tenuta la "Mattinata in rosa", con un percorso benessere per l'equilibrio psicofisico presso il parco del Cillarese. L'associazione Andos, comitato di Brindisi, e la fondazione "Di Giulio" hanno ritenuto opportuno concludere il ciclo degli eventi attraversando la città per richiamare tutti al valore della prevenzione e della salute.