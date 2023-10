Prevenzione delle malattie cardiovascolari: l'incontro di "Brindisi Cuore"

BRINDISI - Mercoledì 25 ottobre, alle 18, presso la sede di "Brindisi Cuore" (aula magna "V. Valerio" del polo universitario dell'Asl di Brindisi, presso l'ex ospedale Di Summa), avrà luogo il primo appuntamento del "Mercoledì di Brindisi Cuore", edizione 23/24, nella sua ormai storica rassegna di incontri divulgativi di educazione alla salute. E' aperto a tutta la cittadinanza.

Si tratta di un appuntamento ormai fisso su prevenzione e salute, organizzato dall'associazione "Brindisi Cuore", presieduta dal dottor Paolo Panunzio, con il dottor Gianfranco Ignone, presidente del comitato tecnico dell'associazione. Gli incontri dell'anno sociale 2023/24 presentano argomenti nuovi e importanti novità diagnostiche, curative e di prevenzione.

Ogni argomento è stato scelto in base all'interesse manifestato dai partecipanti nelle precedenti edizioni e viene trattato in modo da renderlo accessibile a tutti.

Finalità fondamentale dell'iniziativa è quella di sensibilizzare la popolazione alla lotta contro le malattie cardiovascolari, diffondere messaggi e informazioni sui corretti stili di vita, fornire utili strumenti di prevenzione per tutelare la propria salute.

Si legge in una nota dell'associazione: "Siamo orgogliosi di aver costruito intorno a noi in questi lunghi anni un valido e saldo rapporto con i soci, professionisti sanitari, volontari impegnati nella prevenzione e cura delle patologie cardiovascolari, certi che queste possano essere sconfitte con la prevenzione seguendo una dieta sana, praticando moderata attività fisica, non fumando, assumendo correttamente i farmaci prescritti dal medico: sono comportamenti che possono fare la differenza ed è, quindi, un problema culturale su cui bisogna intervenire".

Con gli incontri del "Mercoledì di Brindisi Cuore" l'associazione intende contribuire a promuovere questa consapevolezza presso i soci e i cittadini tutti. Se ne parla mercoledì 25 ottobre con il dottor Gianfranco Ignone. In particolare, l'argomento sarà "Prevenzione delle malattie cardiovascolari". Il relatore è proprio il dottor Ignone, già diretto Uoc Cardiologia del Perrino di Brindisi e dirrettore del comitato tecnico-scientifico dell'associazione "Brindisi Cuore".