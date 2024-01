Prevenzione e salute, a Brindisi incontro su "Lo scompenso cardiaco: nuove terapie"

BRINDISI - Mercoledì 10 gennaio alle 18, presso la sede di "Brindisi Cuore" (aula magna "V. Valerio" del polo universitario Asl di Brindisi, presso l'ex ospedale Di Summa), avrà luogo il consueto appuntamento mensile del "Mercoledì di Brindisi Cuore", nell'ambito della sua ormai storica rassegna di incontri divulgativi di dducazione alla salute, aperto a tutta la cittadinanza. Si tratta di un appuntamento ormai fisso su prevenzione e salute organizzato dall'associazione "Brindisi Cuore", presieduta dal dottor Paolo Panunzio, con il dottor Gianfranco Ignone, presidente del comitato tecnico dell'associazione.

L'incontro di mercoledì 10 gennaio prevede la partecipazione della dottoressa Margherita Ilaria Gioia, specialista in malattie dell'apparato cardiovascolare, dirigente medico Uo Cardiologia Utic - ospedale Perrino Brindisi. L'argomento trattato: "Lo scompenso cardiaco: nuove terapie". Si tratta di una sindrome clinica a impatto pandemico (prevalenza a livello mondiale superiore a 60 milioni di casi) associata a un'aumentata mortalità e ospedalizzazione. La terapia farmacologica, mirata a migliorare la qualità di vita, la capacità funzionale e la prognosi, deve essere implementata il prima possibile per rallentare la progressione naturale della malattia.

Gli incontri dell'anno sociale 2023/24 presentano argomenti nuovi e importanti novità diagnostiche, curative e di prevenzione. Ogni argomento è stato scelto in base all'interesse manifestato dai partecipanti nelle precedenti edizioni e viene trattato in modo da renderlo accessibile a tutti. Finalità fondamentale dell'iniziativa è quella di sensibilizzare la popolazione alla lotta contro le malattie cardiovascolari, diffondere messaggi e informazioni sui corretti stili di vita, fornire utili strumenti di prevenzione per tutelare la propria salute.

Si legge in un comunicato dell'associazione: "Siamo orgogliosi di aver costruito intorno a noi in questi lunghi anni un valido e saldo rapporto con i soci, professionisti sanitari, volontari impegnati nella prevenzione e cura delle patologie cardiovascolari, certi che le malattie cardiovascolari possono essere sconfitte con la prevenzione seguendo una dieta sana, praticando moderata attività fisica, non fumando, assumendo correttamente i farmaci prescritti dal medico: sono comportamenti che possono fare la differenza ed è, quindi, un problema culturale su cui bisogna intervenire".