Prevenzione del tumore al seno: anche a Brindisi ottobre si tinge di rosa

BRINDISI - Andos (Associazione nazionale donne operate al seno) e la fondazione Tonino Di Giulio, in collaborazione con il polo biblio museale "Ribezzo" di Brindisi, organizzano per "Ottobre rosa" una campagna di sensibilizzazione per sottolineare l'importanza della informazione-formazione e quindi della prevenzione del tumore al seno.

Si legge in una nota Andos: "Perché è importante la prevenzione? Studi e ricerche non hanno ancora chiarito con certezza le cause che determinano il tumore alla mammella, pertanto non potendo attuare una prevenzione primaria, è necessario intervenire con una prevenzione secondaria. Cioè diagnosi precoce".

Per giovedì 5 ottobre 2023 si terrà un incontro, alle 17, presso il museo "Ribezzo" in piazza Duomo, a Brindisi. I relatori saranno i responsabili della Breast Unit dell'ospedale Perrino di Brindisi: il dottor Stefano Burlizzi e il dottor Alessandro Galiano. Saranno affrontate le problematiche ginecologiche delle donne con il dottor Renato Poddi, del supporto psicologico alle donne con la dottoressa Francesca Giannone e del sistema previdenziale per le donne operate al seno, con il dottor Giuseppe Mitrotta. I saluti saranno a cura della dottoressa Mirella Tondo (presidente Andos Brindisi) e della professoressa Raffaella Argentieri (presidente della fondazione "Di Giulio").

Poi, sabato 7 ottobre, alle 9:30, presso il parco Cillarese (in via Provinciale San Vito a Brindisi) si terrà la "Mattinata in rosa", un percorso di benessere per l'equilibrio psico-fisico. E' organizzato da Andos Brindisi e dalla fondazione "Di Giulio", con il patrocinio del Comune di Brindisi. "Ottobre rosa", in tutto il mondo, è il mese dedicato alla prevenzione nella lotta del tumore al seno.