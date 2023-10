Dh oncoematologia a Brindisi, Amati: "Tutto procede per il meglio, progetto da 8,5 milioni"

BRINDISI - “Abbiamo perso un po’ di mesi sul procedimento del Dh di Oncoematologia del Perrino di Brindisi, ma ora sembra tutto andare per il meglio”. Lo dichiara il presidente della Commissione regionale Bilancio e programmazione, Fabiano Amati.

“Era opportuno sentire i progettisti – prosegue Amati - per capire di più e incitarli nell’assumere con noi la causa dell’urgenza. Perché d’urgenza si tratta. L’urgenza di tirare fuori i malati da una condizione strutturale non adeguata all’importanza delle cure”.

"I progettisti - spiega il consigliere regionale - si sono impegnati a consegnare il progetto esecutivo entro metà novembre e il servizio tecnico della Asl, nel frattempo, ha attivato i procedimenti amministrativi di verifica. Allo stato il costo stimato della progettazione ammonta a euro 8.011.557,38, a cui si aggiungeranno lavori supplementari per euro 537.141,81, destinati a impianto fotovoltaico, forniture elettromedicali e arredi”.

"Sarà stralciato dal progetto, ma inserito nel bando come migliorie, il prospetto di alta qualità architettonica. Ma per l’andamento delle gare – conclude - considerati anche i ribassi offerti, si conta di poter ottenere una struttura più o meno dotata di tutto ciò che eccedeva la disponibilità finanziaria nel quadro economico. Il prossimo appuntamento della Commissione è già stato fissato per il 20 novembre”.