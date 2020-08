Pubblicato il bilancio Asl: ricavi per 784 milioni di euro, utile di 21mila euro

BRINDISI - Ricavi per 784 milioni di euro e un utile di 21mila euro. Sono le cifre più significative del bilancio di esercizio 2019 della Asl di Brindisi.

“La gestione – spiega il direttore generale, Giuseppe Pasqualone – ha consentito di incrementare gli investimenti e aumentare la forza lavoro. Un bilancio sano che permetterà di realizzare nell'anno in corso ulteriori importanti investimenti strutturali, tecnologici e in risorse umane. La spesa dedicata agli investimenti per attrezzature mediche già consegnate e da consegnare entro il 2020 è pari a circa 14 milioni di euro. Negli ultimi anni, tra Asl e Sanitaservice, la forza lavoro è cresciuta di mille unità, passando da 4mila a 5mila dipendenti”.

Dati particolarmente positivi riguardano l'assistenza domiciliare integrata: nel bilancio di esercizio 2019 l'incremento del costo è di circa 900mila euro rispetto agli 8 milioni 497mila euro dell'anno precedente. Nel 2018 gli accessi registrati erano complessivamente 314mila e gli assistiti 5.140, mentre nel 2019 gli accessi sono diventati 354mila e gli assistiti 5.679 con una crescita di 40mila accessi e di 539 pazienti.