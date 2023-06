Scorte di sangue per l'estate: appuntamento con la donazione a San Vito dei Normanni

SAN VITO DEI NORMANNI - L’Avis Comunale di San Vito dei Normanni, in collaborazione con le associazioni “72019”, “Fratellanza popolare”, Comitato Feste patronali, organizza per giovedì 29 giugno 2023 una raccolta di sangue dalle ore 17.30 alle ore 21.30 presso municipio del Comune di San Vito dei Normanni.

Coloro che vogliono partecipare possono prenotarsi chiamando il numero 3285362169. La prenotazione è obbligatoria al fine di garantire la massima sicurezza a tutti i donatori e per adempiere a quanto previsto dalla circolare della Asl.

Si ricorda che non è necessario digiunare ma si deve consumare un pranzo non abbondante. Unica raccomandazione non consumare latte e suoi derivati. “Siamo ai primi giorni dell’estate, periodo in cui normalmente cominciano a scarseggiare le scorte di sangue presso l’Ospedale di Brindisi, facciamo in modo che gli ammalati non ne risentano”.