Giornata mondiale dell’udito: il primo marzo visite gratuite al Perrino

BRINDISI - La Asl Brindisi aderisce alla terza giornata di sensibilizzazione sulle malattie dell’orecchio e conseguenti disturbi uditivi dal titolo ‘Sordità: una pandemia silenziosa’ organizzata dalla Società Italiana di Otorinolaringologia e Chirurgia Cervico-Facciale insieme alla Società Italiana di Audiologia e Foniatria con la collaborazione di associazioni di volontariato.

Nella giornata di venerdì primo marzo, dalle 8.30 alle 14.00, l'unità operativa complessa di Otorinolaringoiatria dell'ospedale Perrino di Brindisi, diretta dal dottor Vincenzo Fornaro, apre le porte ai cittadini per effettuare gratuitamente visite specialistiche con esame audiometrico. Per aderire basta presentarsi dalle 8.30 alle 9.30 nel reparto al 3° piano dell’ospedale Perrino, padiglione D3. Saranno accolte al massimo 20 persone che si saranno prenotate in quella fascia oraria e non oltre.

Obiettivo è l’identificazione del disturbo per prevenire un deterioramento dell’udito con il trattamento più adeguato. Riconoscere precocemente i sintomi della sordità e dei problemi all’orecchio è fondamentale per poter intervenire sia sulle possibili cause sia per ridurre al minimo la disabilità che ne deriva, negli adulti e nei bambini.

