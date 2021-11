Anche studenti mesagnesi alla rassegna sui Cortei storici delle Pro Loco di Puglia

MESAGNE - Gli alunni della 5A Turistica dell’indirizzo Tecnico economico dell’Iiss Epifanio Ferdinando di Mesagne, grazie ad un protocollo di intesa siglato con la Pro Loco di Mesagne per la progettazione e l’attuazione di percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, già nota come alternanza scuola-lavoro, hanno partecipato a Lecce alla “IV Rassegna dei Cortei Storici delle Pro Loco di Puglia”, manifestazione promossa da Unpli Puglia con il sostegno del Consiglio Regionale Puglia e il patrocinio del Comune di Lecce.

L’evento è stato preceduto da attività propedeutica di briefing organizzativo-logistico necessario affinché lo stesso si svolgesse nel migliore dei modi, creando, elaborando e valutando anche un business plan predisposto dai ragazzi. L’attività è stata svolta sia in aula sia presso la sede della Pro Loco di Mesagne e si è concluso con l’attività di valutazione finale dei ragazzi.

Grazie a questo accordo si è data l’opportunità alle studentesse e agli studenti della sede del Ferdinando di via Damiano Chiesa di approfondire le competenze acquisite in aula con l’esperienza pratica, realizzando un organico collegamento della scuola con il mondo del lavoro.