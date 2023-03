"Bullismo No Grazie": Fabio De Nunzio a Carovigno per incontrare gli studenti

CAROVIGNO - Fabio De Nunzio, già inviato di Striscia la Notizia e presidente dell'associazione Bullismo No Grazie, nei giorni 27 e 28 marzo 2023 sarà nella Città della 'Nzegna per incontrare ragazze e ragazzi, ed affrontare tutti gli aspetti legati ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo.

L’autore del libro "Sotto il segno della bilancia" incontrerà le classi quinte della scuola primaria e le classi prime della scuola secondaria di primo grado.

Le iniziative si terranno nelle seguenti date:

- il giorno 27 marzo dalla ore 9.00 alle ore 10.30 presso la scuola primaria “F. Lanzilotti”, dalle ore 11.00 alle ore 14.00 presso la scuola primaria “N. Brandi”;

- il giorno 28 marzo dalle ore 8.30 alle ore 10.00 presso la sede “S. Morelli”, dalle ore 10.30 alle ore 12.00 presso la sede “A. M. Cavallo”.

Il pomeriggio del 27 marzo dalle ore 16.30 alle ore 18.30 presso la sede “N. Brandi”, Fabio De Nunzio incontrerà i genitori e i docenti interessati all’argomento.

Il suo impegno sul tema

Bullismo No Grazie nel corso di questo ultimo anno ha sempre voluto fare prevenzione e informazione. Con la realizzazione di uno specifico calendario, l'associazione ha ribadito la necessità di uno strumento che aiutasse a ricordare ogni giorno che sono molteplici i pericoli in cui possono incorrere i ragazzi e che tutti hanno il dovere di impegnarsi sempre nella prevenzione e lotta del bullismo.

L’obiettivo primario è quello di distribuire il calendario nelle scuole di ogni ordine e grado, accompagnato da incontri sul campo per discutere e dare indicazioni su come affrontare il problema, senza dimenticare le imprese e le istituzioni che comunque tanto possono aiutare in termini di prevenzione e formazione.

Il calendario è stato realizzato grazie al contributo dell’entusiastica partecipazione dei ragazzi e ragazze delle associazioni sportive di Settimo Torinese Borgonuovo C5, guidati dalla determinata Lisa Sella, dell'associazione hockey Breganze, presidente e mentore Stefano Volpe e degli alunni dell'istituto comprensivo di Borgaro Torinese guidati con sensibilità e lungimiranza da Lucrezia Russo, che si sono impegnati nel prestare la loro immagine nella rappresentazione delle situazioni di pericolo che possono nascere a scuola, in strada e nelle attività sportive.

La traduzione in immagini, ideate da Fabio De Nunzio, di queste situazioni di pericolo è stata realizzata dai fotografi Gabriele Cannone e Donovan Ciscato; le immagini sono accompagnate da didascalie che puntano a creare emozioni e riflessioni in chi le legge, i cui autori sono Vittorio Graziosi e Fabio De Nunzio.

Nel calendario inoltre non poteva mancare un “decalogo”, pensato sia per i ragazzi che per gli adulti, in cui si cerca di fornire dei consigli per riconoscere, discutere ed affrontare i problemi derivanti dal bullismo.