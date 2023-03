La giornalista Federica Angeli incontrerà gli studenti del "Ferraris, De Marco, Valzani”

BRINDISI - Giornalismo e legalità, come spesso accade, finiscono per intrecciarsi. Proprio per questo, Federica Angeli incontrerà gli studenti dell’Iiss “Ferraris De Marco Valzani” di Brindisi.

Cronista di nera e giudiziaria per il quotidiano nazionale “La Repubblica”, Angeli vive sotto scorta dal 2013, dopo aver denunciato il malaffare del quartiere di Roma in cui è nata e continua a vivere con la sua famiglia. Le sue numerose inchieste giornalistiche hanno falcidiato uno dei gruppi criminali più potenti e influenti del litorale laziale.

Questa esperienza umana e professionale sarà al centro dell’incontro organizzato per mercoledì 29 marzo alle ore 11.30, presso l’auditorium “Massimo De Gironimo” della sede scolastica De Marco, in via N. Brandi 1 a Brindisi, in cui la giornalista presenterà il suo libro “Il gioco di Lollo”, la lotta alla mafia vista con gli occhi di un bambino, il suo primogenito Lorenzo.

“Senza un’opinione pubblica giustamente e correttamente informata non si cresce – afferma Rita Ortenzia De Vito, dirigente scolastico del Polo Messapia di Brindisi – Con l’alto tasso di dispersione scolastica e una povertà educativa che rende i nostri giovani facili prede della criminalità organizzata, abbiamo il dovere di non abbassare la guardia. Dobbiamo insegnare loro sempre che è bello vivere impegnandosi per un ideale, spendendo la propria vita a favore di qualcosa di grande”.

L’incontro di mercoledì è la conclusione di un percorso impegnativo che ha visto gli studenti del “Polo Messapia”, in questi mesi, approfondire tematiche importanti legate alla legalità e alla lotta alle logiche mafiose, attraverso la lettura del libro “Il gioco di Lollo”.

La visione del mondo e della vita “sotto scorta”, raccontata con gli occhi di un ragazzo, ha talmente coinvolto gli studenti che hanno voluto aderire al talent antimafia promosso dall’associazione #Noi, una realtà che coinvolge centinaia di giovani in tutta Italia con performance di canto, ballo, teatro e scrittura sul tema dell’antimafia e della legalità. Lasciandosi ispirare dalla lettura del libro e dopo un confronto diretto con la giornalista, i ragazzi si cimenteranno con una performance mettendo il gioco il proprio talento.

L’evento sarà arricchito dal contributo del prefetto di Brindisi, Miclela La Iacona, del procuratore capo della Repubblica di Brindisi Antonio De Donno, della dirigente Usr Puglia (Ambito territoriale di Brindisi) Angela Tiziana Di Noia.