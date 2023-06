La festa di fine anno dei ragazzi dell'istituto comprensivo "Preside Lucia Palazzo"

CEGLIE MESSAPICA - Il 6 giugno in piazza Plebiscito l’istituto comprensivo “Preside Lucia Palazzo” di Ceglie Messapica ha festeggiato la fine dell’anno scolastico condividendo con la comunità cegliese canti e coreografie degli alunni dell’istituto, ma soprattutto ha voluto vivere insieme un momento tanto atteso ovvero la premiazione del concorso di idee “Un logo per la scuola”.

Il concorso, fortemente voluto dalla dirigente scolastica Aurelia Speciale, ha visto la grandissima partecipazione degli alunni, ben 171 sono stati, infatti, i loghi presentati. Per la scelta del logo è stata costituita una commissione giudicatrice: oltre alla stessa dirigente, il direttore dei servizi generali e amministrativi Rocco Biondi, l’assistente amministrativo Valerio Nisi e l’Amministrazione comunale nella persona della vicesindaca Mariangela Leporale, due personalità di nota competenza nel settore artistico ovvero il maestro Uccio Biondi e l’esperto grafico Giuseppe Schirone hanno contribuito al grande successo dell’evento.

La commissione ha consegnato tre menzioni speciali alle alunne Martina Grippa, Martina Santacroce, Stefania Settembrini. Ai vincitori del concorso, Francesco Conte e Noah Ciciriello, il direttore Pietro Mita dell’Oxford College Mita, sponsor del concorso stesso, alla presenza anche del sindaco del Comune di Ceglie Messapica, Angelo Palmisano, ha consegnato la borsa di studio di 500 euro ai due alunni, che hanno lavorato alla realizzazione del loro logo con grande spirito di amicizia e collaborazione.

Il logo vincitore rappresenta attraverso il cerchio e il volto della preside Palazzo tutto l’istituto, il quadrato è il simbolo dell’equilibrio dell’insegnamento, il trapezio la creazione delle basi per un futuro radioso, il rombo l’apprendimento, il triangolo l’uguaglianza e nello stesso tempo la diversità degli alunni. Il logo è stato scelto perché in maniera semplice, armoniosa e contemporanea racchiude in una sorta di aureola laica la posa di un gradevole santino, un francobollo contemporaneo leggero ed esteticamente funzionale.

È possibile vedere in orario scolastico tutti i loghi in gara nel plesso della scuola secondaria di 1° grado “G. Pascoli”, infatti, il 7 giugno scorso la dirigente scolastica Aurelia Speciale, la vicensidaco Mariangela Leporale e il maestro Uccio Biondi hanno inaugurato la mostra di tutti i loghi. Infine, il maestro Uccio Biondi per l’occasione ha spiegato agli alunni che il logo scelto sarà l’idea base per l’elaborazione finale di quello ufficiale, gli alunni vincitori, infatti, seguiranno tutte le fasi di lavoro per arrivare al prodotto finale.

Attraverso lo studio della figura della preside Lucia Palazzo, attraverso l’apprendimento di metodologie grafiche e di contenuto gli alunni di tutto l’istituto hanno vissuto un grande esperienza di crescita personale