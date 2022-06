La notte bianca della scuola San Francesco, nel segno della pace

FRANCAVILLA FONTANA - "Insieme per la pace", è questo il titolo della notte bianca della scuola San Francesco di Francavilla Fontana che si svolgerà oggi, giovedì 23 giugno 2022, alle ore 19:00 sul piazzale della scuola. "In un periodo storico molto particolare - si legge nella nota della scuola - l’intero comprensivo è unito, dalla sezione primavera alla scuola dell’infanzia, primaria e secondaria, per dire no alla guerra.

Nell’ultimo collegio dei docenti, la dirigente scolastica Adelaide D’Amelia, consapevole che in un futuro, che noi egoisticamente speriamo molto lontano, per avvicinarsi alla sua Salerno sarà costretta a lasciarci, ha voluto consigliare i suoi docenti di non cedere mai al conflitto: 'non irrigiditevi, non intestarditevi, siate i primi a fare un passo indietro, allontanatevi dal conflitto, preservate la vostra salute psicofisica, portate avanti la Pace nella quotidianità'.

Durante la serata verrà, inoltre, presentato il libro della professoressa Fiorella Durantini, “Leggiamoci”, pubblicato dal Terzo Istituto Comprensivo. Per concludere, ospiti della serata saranno Diego e Mattia Saponaro, i due fratelli pluripremiati al Giffoni Contest Music. Lo stesso cantante ha aperto il concerto di Ermal Meta al Giffoni Film Festival nel 2018.