Violenze sulle donne: flash mob delle alunne dell'Ic Casale sul lungomare di Brindisi

BRINDISI - L’istituto comprensivo Casale ha aderito all’ evento internazionale “One Billion Rising – Rise for freedom”, appuntamento annuale nato per sensibilizzare e lottare contro la violenza sulle donne e bambine e per ribadire la convinzione che si può sfidare il sistema e rivendicare il diritto delle donne a decidere in pieno della propria vita.

L’ evento avrà luogo il 14 febbraio 2023 alle ore 16 sul Lungomare Regina Margherita (sul piazzale antistante la scalinata delle Colonne Romane), durante il quale più di 200 alunne, della scuola Primaria e Secondaria di I Grado dell’ Istituto Comprensivo Casale, balleranno e daranno vita ad un flash mob sulle note della canzone "Break the chain", per gridare insieme il loro “No alla violenza, sì all'amore” in contemporanea con più di cinquanta città in Italia ed un miliardo di persone in tutto il mondo, una vera rivoluzione a passi di danza contro la violenza sulle donne.

Si tratterà di un’occasione straordinaria per celebrare in modo gioioso, irriverente e libero, la volontà di fermare ogni forma di abuso sulle donne, ma anche ogni violenza commessa sistematicamente in ambito economico, politico, socio-culturale, ambientale e intellettuale.

Come ogni anno, quindi, il giorno di San Valentino si trasformerà in una vera festa d’amore, una festa di rispetto profondo verso gli altri. Il suddetto evento è stato patrocinato dal Comune di Brindisi e dalla Provincia di Brindisi e vedrà anche la partecipazione del Centro Anti Violenza della città di Brindisi; esso sarà aperto a tutta la cittadinanza, a tutte le famiglie, agli alunni e alle alunne, al personale scolastico affinché tutti possano partecipare sentitamente ad una manifestazione di tale rilievo sociale, nella certezza e nella convinzione che anche una minuta goccia nel mare possa dare il suo originale e importante contributo.