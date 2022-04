Studenti brindisini alle prese con una lezione speciale: si studiano surf e sup

BRINDISI - Una lezione speciale per 25 ragazzi dell'istituto Carnaro di Brindisi, alle prese con surf e sup. L'iniziativa, fortemente voluta dall'associazione sportiva dilettantistica 3Oceani si è tenuta giovedì 14 aprile scorso, dalle 10 alle 12, presso Seaty Beach a Cala Materdomini, Brindisi. Gli istruttori erano dell'Asd: il presidente Carlo Morelli e Angelo Verzini.

I ragazzi del nautico hanno studiato dapprima teoria, a scuola, per poi fare pratica a Cala Materdomini. Nei prossimi giorni si terrà un'altra lezione pratica. L'entusiasmo per le due discipline era tangibile, come spiega il professore Angelo Pascariello, il docente della scuola che ha organizzato l'evento e ha accompagnato gli studenti.

I ragazzi che hanno aderito all'iniziativa, dopo la lezione teorica, sono andati a Cala Materdomini e hanno ascoltato il resto, la preparazione alla discesa in acqua. Con le tavole sottobraccio, seguiti dagli istruttori, si sono calati in acqua per prendere confidenza con le discipline del surf e del sup. Un'esperienza che sicuramente vorranno ripetere.