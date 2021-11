Identificato il cadavere restituito dal mare: è di un bancario barese

BRINDISI – Le correnti lo hanno trascinato per più di 50 miglia nautiche, spogliandolo dei suoi indumenti. Appartiene a un impiegato di banca di Bari, il 47enne Andrea Polignano, il cadavere scoperto stamattina (domenica 7 novembre) presso la spiaggia di lido Granchio Rosso, sulla litoranea a nord di Brindisi. Il riconoscimento è stato effettuato nel pomeriggio dai familiari della vittima. Gli stessi ne avevano denunciato la scomparsa il pomeriggio di giovedì (4 novembre). Le forze dell’ordine rinvennero alcuni effetti personali dell’uomo sulla spiaggia di Torre a mare, a Sud di Bari. L’auto del bancario fu invece rinvenuta in zona Grotta della Regina. Il mare ha trasportato la salma per giorni, fino a depositarla sul litorale brindisino. La macabra scoperta è stata fatta intorno alle ore 8 di stamattina da un cittadino che passeggiava sulla spiaggia. Sul posto si sono recati i poliziotti della Sezione Volanti, i colleghi della Scientifica, personale del 118 e Capitaneria di porto.

Il corpo giaceva riverso a pancia in giù, completamente nudo, a pochi metri dalla battigia. Da una prima disamina del cadavere si è capito che il decesso era avvenuto nei giorni scorsi. Nel Brindisino non risultavano recenti denunce di persone scomparse. Il raggio investigativo è stato quindi allargato alle province limitrofe. A stretto giro è stato individuato un possibile nesso con la vicenda dell’impiegato di banca scomparso. Il cerchio si è chiuso nel pomeriggio, quando i congiunti del 47enne, contattati dalla questura di Brindisi, hanno effettuato il riconoscimento presso l’obitorio dell’ospedale Perrino. La salma è adesso a disposizione del pm di turno del tribunale di Brindisi. E' da vedere se verrà disposta l'autopsia, per far luce sulle cause del decesso. Da quanto appreso non sono stati riscontrati segni di violenza.