Terribile scontro sulla provinciale: muore un 28enne, in ospedale un bambino

FRANCAVILLA FONTANA – Il violento impatto non gli ha lasciato scampo. Un cittadino di 28 anni originario della Romania è la vittima del terribile incidente avvenuto intorno alle ore 12 di oggi (sabato 10 giugno) sulla strada provinciale che collega Francavilla Fontana a San Vito dei Normanni.

L’uomo era alla guida di una Hyundai di colore rosso a bordo del quale viaggiava anche un bambino di 10 anni. Il bambino, estratto dalle lamiere dai vigili del fuoco del distaccamento di Francavilla Fontana e consegnato ai soccorritori del 118, si trova presso l’ospedale Perrino di Brindisi. Il piccolo ha riportato un trauma facciale e varie contusioni. Non si conosce ancora la prognosi. Nulla di grave, invece, per la terza persona coinvolta nel sinistro: un uomo residente a San Michele Salentino che procedeva alla guida di una Bmw. Anche lui è stato trasportato al Perrino per accertamenti, ma le sue condizioni non destano preoccupazione.

La dinamica dell’incidente è al vaglio della Polizia Locale di Francavilla. Le macchine si sono scontrate frontalmente, per cause da accertare, nei pressi della isola ecologica di Francavilla, prima di Villa Reale, in un tratto di strada rettilineo. La Hyundai è uscita letteralmente distrutta dalla collisione. Danni significativi anche per la Bmw, che si è ribaltata a seguito dell’urto.

La strada è stata chiusa al traffico fino a quando i mezzi non sono stati rimossi e l’asfalto non è stato liberato dai detriti. I carabinieri della compagnia di Francavilla hanno dato il loro supporto nella gestione della viabilità.

Come da prassi, il conducente della Bmw è stato sottoposto ai test su alcool e droga. L’esito degli accertamenti non è ancora noto. La salma del 28enne si trova presso l’obitorio del cimitero di Francavilla, a disposizione del pm di turno del tribunale di Brindisi.

Articolo aggiornato alle ore 16.55 (la nazionalità della vittima)