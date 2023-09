Scontro fra camion e auto sulla superstrada: due persone perdono la vita

FASANO - Ancora un dramma sulle strade della provincia di Brindisi. Due persone hanno perso la vita e una terza è rimasta ferita in gravi condizioni a seguito di uno scontro fra un camion e una Ford Fiesta. L'incidente è avvenuto sulla strada statale 379 che collega Brindisi a Bari, direzione nord, nei pressi dello svincolo per Torre Spaccata, nel territorio di Fasano.

Il sinistro si è verificato intorno alle ore 14 di oggi (lunedì 25 settembre). Sul posto i soccorritori del 118, i vigili del fuoco e la Poliza stradale. Ad avere la peggio, chi era seduto all'interno della Ford: come detto, sono decedute due persone - Domenico Paolo Catucci, 55enne di Gioia del Colle, e Angelo Rotondella, 50enne di Spinazzola -, mentre un terzo occupante è stato trasportato in codice rosso al Perrino di Brindisi. Illeso l'autista del camion.

I due deceduti e il ferito lavorano per un'azienda che si occupa di interventi in sede stradale. La dinamica dell'episodio è ancora al vaglio della polizia stradale, così come è al vaglio l'ipotesi che la Fiesta fosse accostata al ciglio della strada. Il tratto della superstrada è stato chiuso per consentire i rilievi e la rimozione dei veicoli. E' stato riaperto intorno alle 21.

Nel tardo pomeriggio, sulla vicenda sono intervenuti la segretaria generale della Cgil Puglia, Gigia Bucci, e il segretario generale Fillea Puglia, Ignazio Savino, i quali hanno dichiarato che si tratta dell'ennesimo incidente - purtroppo mortale - sul lavoro. E hanno aggiunto che tale episodio "oltre a suscitare sentimenti sentiti di cordoglio e vicinanza alle famiglie, deve interrogare con forza sulle misure di sicurezza necessarie a tutela della salute e della vita di ogni lavoratore, in una regione che nei primi sette mesi del 2023 ha già contato 29 vittime sul lavoro".

Articolo aggiornato alle 21:20 (riapertura tratto di strada)