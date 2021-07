Covid: contagi fra l'equipaggio di una nave proveniente dalla Grecia

BRINDISI - Sono sei i casi di positività al Covid-19 riscontrati fra i membri dell'equipaggio del traghetto Euroferry Olimpia della Grimaldi Lines, giunto alle 12.30 di ieri (martedì 20 luglio) allo scalo marittimo di Costa Morena a Brindisi, proveniente dalla Grecia. La nave, che trasporta passeggeri e Tir, è stata spostata da Punta delle Terrare a Costa Morena Est, sanificata e oggi alle 19 sarà pronta per ripartire. L’equipaggio, in tutto sono 49 marittimi, è stato interamente sostituito.

La scoperta è stata fatta durante i controlli previsti nell'ambito delle misure anti-covid, è risultato positivo un membro dell'equipaggio e da lì sono scattate le verifiche per tutti. I sei membri dell'equipaggio positivi, che non hanno avuto contatti con i passeggeri, sarano ospitati presso un Covid hotel di Bari. I contatti stessi degli stessi andranno in parte in un altro Covid Hotel in Campania e in parte resteranno a casa con obbligo di isolamento. La compagnia, da quanto apppreso, si è impegnata a garantire un ristoro per il mancato rientro al domicilio. L'emergenza sanitaria è stata gestita dal ministero salute Usmaf di Brindisi. Intorno alle ore 15:40 il medico responsabile ha autorizzato lo sbarco. Una volta sanificata, potrà ripartire.

Articolo aggiornato alle ore 15:41 (sbarco autorizzato)