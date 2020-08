Scontro sulla provinciale: muore un bambino di 16 mesi

TORRE SANTA SUSANNA - Un bambino di un anno e mezzo, Isaia Valente, di Torre Santa Susanna, ha perso la vita nel pomeriggio di oggi, lunedì 10 agosto, in un incidente stradale verificatosi sulla strada provinciale che collega Erchie al santuario di San Cosimo, a Oria, nel territorio di Erchie.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il piccolo viaggiava insieme alla sorellina, a bordo di una lancia Delta condotta dalla madre. Il mezzo, per cause da accertare, si è scontrato con una Ford Focus condotta da un uomo di Francavilla Fontana che proveniva dalla direzione opposta. L’incidente si è verificato intorno alle 16. Sul posto si sono recate diverse ambulanze con personale del 118, i carabinieri e la Polizia Locale di Erchie. Nonostante i disperati tentativi di rianimazione, il piccolo morto durante il trasporto presso l'ospedale Perrino di Brindisi, non c'è stato nulla da fare. Il decesso potrebbe essere stato causato da un trauma toracico. Sono state condotte in ospedale anche la sorella e la madre. Le due, fortunatamente, non corrono pericolo di vita. Il conducente dell'altro veicolo coinvolto non ha riportato gravi conseguenze.

Da quanto si apprede entrambi i bambini si trovavano sui seggiolini, posizionati sul sedile posteriore. La dinamica dei fatti è al vaglio dei carabinieri della stazione di Erchie. La salma è a disposizione del pm di turno del tribunale di Brindisi, Luca Miceli. Entrambi i conducenti, da prassi, sono stati sottoposti ad accertamenti su alcool e droga, risultati negativi.

Il papà, dipendente del petrolchimico di Brindisi, dirigente del sindacato Cisal chimici, è stato informato dell'incidente mentre era in servizio. Due colleghi lo hanno accompagnato sul luogo del sinistro. La notizia della tragedia ha scosso le cominità di Torre Santa Susanna ed Erchie, paese di cui la famiglia è originaria.

Articolo in aggiornamento