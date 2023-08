L'ultimo saluto al "piccolo angelo" Giuseppe: un'intera comunità in lutto

FASANO – Le note della canzone “Supereroi” hanno accompagnato l’ultimo viaggio di Giuseppe Cistulli, il bambino di 4 anni morto annegato in una piscina dell’Acquapark Egnazia, a Monopoli. La comunità di Pezze di Greco, frazione di Fasano, si è stretta intorno alla famiglia del “piccolo angelo”. L’intera comunità ha partecipato ai funerali che si sono svolti oggi pomeriggio (sabato 12 agosto) presso la chiesetta della confraternita (Santa Maria del Carmine). Presenti anche il sindaco Francesco Zaccaria e l’assessore Cisternino, per far sentire alla famiglia la vicinanza di tutta la città.

La cerimonia è stata officiata da don Donato Liuzzi, che durante l’omelia ha riportato una frase che gli è stata riferita dalla mamma di Giuseppe: “E’ durata poco la gioia di essere madre”. “Facciamo silenzio e affidiamo al Signore. Stiamo vicini – sono le parole del parroco - e rispettiamo, piangiamo e diamo qualità di bene ai giorni della nostra vita”.

Al momento dell’uscita della bara bianca sono stati librati in aria decine di palloncini dello stesso colore, mentre risuonavano le note della canzone di Mr. Rain. Poi è partito un applauso.

La tragica fatalità si è consumata intorno alle ore 17.30 di ieri pomeriggio. La ricostruzione dei fatti è al vaglio dei carabinieri della compagnia di Monopoli, che hanno acquisito le immagini riprese dalle telecamere. Da quanto emerso finora, Giuseppe sarebbe annegato all’interno di una piscina riservata ai bambini. Vani i tentativi di rianimazione praticati dal personale del 118, andati avanti anche presso l’ospedale di Monopoli. Purtroppo non c’è stato nulla da fare.