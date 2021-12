Alessandra Celentano sospende la maglia di Amici a Cosmary Fasanelli

BRINDISI - La giovane Cosmery Fasanelli era arrivata presso la scuola di Amici, il noto programma televisivo targato mediaset, solo da una settimana quando è stata stroncata dalla docente Alessandra Celentano. Quest'ultima ha affermato nei confronti della ballerina brindisina parole inequivocabili: "Sono anni che ti vediamo ai provini. Io sono una persona onesta e franca. Tu non sei entrata qui per volere mio e nemmeno ti avrei mai presa. Penso che tu sia una bellissima ragazza ma come ballerina penso tu sia veramente molto ma molto indietro”.

L'insegnante non è nuova ad atteggiamenti così duri nei confronti di allievi che non rispecchiano a pieno le caratteristiche che lei ricerca. Ora la maglia di Cosmary sarà sospesa per la prossima puntata, e la sua permanenza nel programma si complica. “Io guardo i fatti e i fatti sono come balli. - prosegue la Celentano - Che io possa cambiare idea su di te no. Tu hai dei limiti nella danza”. Cosmary replica: "Proverò a non farle così schifo".

Cosmay, infatti, sicuramente terrà duro e darà il massimo per raggiungere grandi obiettivi per superare le difficoltà; accompagnata dall'affetto dei suoi fan e del proprio territorio d'origine.