Miss Summer Salento 2021: trionfa studentessa del "Morvillo Falcone"

Il concorso Miss Summer Salento 2021 ha visto trionfare Alessia Briganti, una studentessa della 4B indirizzo Socio Sanitario dell’Ipsss Morvillo Falcone di Brindisi. Il professionale brindisino, diretto da Irene Esposito, plaude a questo meritato successo conseguito da una sua studentessa.

Scuola a forte vocazione femminile, molto attenta ad offrire ai propri alunni una vasta scelta di indirizzi professionalizzanti, tra cui Odontotecnico, Ottico, Moda e Servizi sociali, il Morvillo Falcone segue i propri alunni anche nei percorsi extrascolastici (sportivi, musicali, ecc). Presso l’Istituto brindisino nelle scorse settimane si è svolto un progetto Ptof dedicato al “Portamento” tenuto dalle prof.sse Leopizzi e Renna, che partendo dalle abilità e competenze del singolo studente ha puntato a stimolarne e accrescerne l’autostima, mediante lezioni sul linguaggio del corpo ed esercizi mirati sul portamento.

Probabilmente nella vittoria della bella Alessia Briganti avrà influito in qualche modo anche questo corso di portamento proposto dall'Ipsss Morvillo Falcone e frequentato da Alessia Briganti. La dirigente scolastica Irene Esposito e tutto il corpo docente dell’Istituto fa i complimenti ad Alessia Briganti e un in bocca al lupo per i prossimi impegni.