Mesagne, i Boomdabash presentano il libro "Salentu D'Amare"

MESAGNE - La nota band musicale, Boomdabash, nella serata di oggi (12 settembre) sarà ospite presso l'atrio del Castello di Mesagne al fine di presentare il libro intitolato "Salentu D'Amare".

Per l'occasione, saranno presenti tutti e quattro i componenti: i due mesagnesi doc Angelo Rogoli, alias "Biggie Bash" e "Dj Blazon"; poi il cantante di Trepuzzi "Payà", ed il beatmaker abruzzese "Mr Keta", che recentemente ha ricevuto la cittadinanza onoraria dal Comune di Mesagne.

La band presenterà il testo - di sua produzione - edito da De Agostini, a partire dalle ore 20:00, fino ad esaurimento dei posti disponibilli.

Il libro è - sostanzialmente - una guida che ha l'obiettivo di far conoscere le bellezze - meno note - del magnifico Salento.

L'evento chiuderà - così - la rassegna "Words - personaggi che si raccontano", l'iniziativa promossa dall'amministrazione comunale di Mesagne che ha avuto l'intento di offrire la parola ad alcuni importanti ed autorevoli personaggi del mondo della letteratura, della televisione, del teatro, e della musica.

Il dialogo con il gruppo, che avrà come oggetto il libro pubblicato nel 2021, sarà affidato a Marcello Biscosi.

Boomdabash: breve biografia della band

I Boomdabash sono un gruppo musicale italiano, di origine salentina, nato tra le province di Brindisi e Lecce. Due componenti, Biggie Bash e Blazon sono originari di Mesagne (Br), Payà di Trepuzzi, mentre Mr. Ketra è di Vasto (Ch).

Il gruppo si è creato come sound system nel 2002 e poi si è evoluto. Vantano prestigiose partecipazioni nei migliori festival reggae d'Europa e d'Italia, tra cui si ricorda il Rototom Sunsplash e l'Arezzo Wave. Nel 2011 è stato pubblicato il secondo album Mad(e) in Italy, trascinato dal singolo Murder che ha consentito ai Boomdabash di vincere sempre nello stesso anno l'MTV New Generation Contest, concorso musicale indetto durante gli MTV Days.

Il gruppo ha vinto tre edizioni consecutive del Power Hits Estate di RTL 102.5 tra il 2018 e il 2020: la prima con Non ti dico no, in collaborazione con Loredana Bertè, mentre le seguenti con Mambo salentino e Karaoke, entrambe in collaborazione con Alessandra Amoroso.