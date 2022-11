Campionato nazionale giovani macellai, Antonio Prete approda in finale

SAN MICHELE SALENTINO - Si giocherà la finale che, molto probabilmente, si svolgerà a Milano il prossimo anno, Antonio Prete giovane macellaio di San Michele Salentino che domenica 13 novembre ha staccato il biglietto, insieme al collega Marco Rinaldi di Salerno, aggiudicandosi rispettivamente il primo e secondo posto nella semifinale del campionato nazionale giovani macellai U35 che si è tenuta a Catania (Sicilia). L'evento si è svolto nei locali della SiciliaFiera di Misterbianco e inserito nel fittissimo programma della Ristora Hotel Sicilia, organizzato da Expo’ Mediterraneo Sistema Confcommercio Catania.

La competizione dei giovani macellai U35 appartenenti alla Federcarni nazionale è stata suddivisa in due tipologie di gara: mentre si disputava la prima delle tre semifinali tra cinque candidati provenienti dalle tappe nazionali, in contemporanea è stato disputato il Trofeo Regione Sicilia Giovani Macellai, al quale hanno partecipato sei giovani macellai provenienti da tutta la Sicilia. La sfida è stata combattuta fino al termine e i giovani non si sono certo risparmiati, esibendosi con destrezza e abilità su tutti gli otto punti di valutazione.

"Ci congratuliamo con i giovani macellai U35 - ha commentato Maurizio Arosio, presidente della Federcarni nazionale - con l'augurio che possano essere loro portavoce nei giovani affinché nuove leve siano reclutate per portare avanti questa nobile arte della macelleria sottocasa."