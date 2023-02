Esibizione di break dance, mesagnese anima i "Soliti ignoti" su RaiUno

MESAGNE - Un giovane mesagnese, Massimo Triarico, ha partecipato al popolarissimo programma "Soliti ignoti - Il ritorno" condotto da Amadeus. E' successo questa sera (21 febbraio) in onda su RaiUno.

"Buonasera sono Massimo - ha esordito presentandosi - ho 25 anni e vengo da Mesagne in provincia di Brindisi".

Il suo stile di abbigliamento non ha lasciato dubbi ai due concorrenti della puntata, Diego e Paolo da Reggio Calabria. Questi ultimi hanno subito indovinato l'identità del ballerino pugliese, specializzato nell'amito della break dance acrobatica.

Subito dopo, infatti, Massimo ha proposto una magnifica esibizione di danza che ha animato tutto il pubblico presente in studio.

Il programma

Per chi non ha mai visto la trasmissione, il gioco è basato sul format americano Identity in onda su Nbc. Esso prevede la presenza di un concorrente e di un gruppo di personaggi misteriosi, meglio detti ignoti (dieci nelle prime due edizioni, nove nella terza e quarta, otto dalla quinta).

Lo scopo del concorrente è di abbinare ciascun ignoto alla propria identità, professionale o di fama. Tali identità possono consistere nelle tipologie più svariate, per esempio: "ha lavorato in ferrovia", "colleziona francobolli", "ha cantato al Festival di Sanremo", "sosia di...", "campione di calcio", e così via.

Ogni ignoto è munito di un documento cartaceo, sigillato (un facsimile della carta d'identità nelle prime cinque edizioni, del passaporto dalla sesta), contenente il rispettivo valore in denaro.