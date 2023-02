"Soliti ignoti": magnifica esibizione dell'acrobata francavillese Alessio Spirito

FRANCAVILLA FONTANA - L'acrobata francavillese Alessio Spirito ha preso parte al programma tv "Soliti ignoti - Il ritorno", durante la puntata andata in onda ieri (20 febbraio) su RaiUno.

Non è stata la sua prima occasione: già lo scorso anno si è esibito nel corso della trasmissione condotta da Amadeus.

Questa volta, si è presentato senza maglietta e poi ha fornito alcune indicazioni alle due concorrenti che avevano il compito di associare il suo volto ad un'attività: la signora Anna Rita e la figlia Sara.

"Sono Alessio, ho trentotto anni - esordisce - vengo da Francavilla Fontana, provincia di Brindisi, ma vivo a Villaricca (Napoli)".

Le due donne hanno subito indovinato l'identità dell'artista pugliese, ovvero quella di "acrobata sul lollipop".

Successivamente, Alessio ha deliziato i presenti in studio ed i telespettatori da casa, interpretando una splendida performance con in sottofondo il brano "Due Vite" di Marco Mengoni, arrivato primo all'ultimo Festival di Sanremo.

Sui social, l'artista ha ricondiviso il video completo dell'esibizione, dando - così - la possibilità di recuperare l'esibizione a chi non ha potuto vedere la trasmissione.

Il programma

Per chi non ha mai visto il gioco, quest'ultimo è basato sul format americano Identity in onda su Nbc. Esso prevede la presenza di un concorrente e di un gruppo di personaggi misteriosi, meglio detti ignoti (dieci nelle prime due edizioni, nove nella terza e quarta, otto dalla quinta).

Lo scopo del concorrente è di abbinare ciascun ignoto alla propria identità, professionale o di fama. Tali identità possono consistere nelle tipologie più svariate, per esempio: "ha lavorato in ferrovia", "colleziona francobolli", "ha cantato al Festival di Sanremo", "sosia di...", "campione di calcio", e così via.

Ogni ignoto è munito di un documento cartaceo, sigillato (un facsimile della carta d'identità nelle prime cinque edizioni, del passaporto dalla sesta), contenente il rispettivo valore in denaro.