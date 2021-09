Pro Selva Fasano: alla presidenza riconfermata Rosanna Petruzzi Lozupone

FASANO - L'associazione Pro Selva ha rinnovato il consiglio direttivo a seguito delle elezioni svoltesi domenica 5 settembre. Secondo quanto previsto dallo statuto del sodalizio, il nuovo consiglio ha designato le cariche sociali: alla presidenza è stata

riconfermata Rosanna Petruzzi Lozupone, socia fondatrice e rappresentante del sodalizio sin dalla fondazione oltre 30 anni

orsono. Alla vicepresidenza è stata nominata Mariella Muzzupappa che si occuperà anche di rapporti con gli istituti scolastici (è infatti stato avviatoa una collbaorazione in occasione i iniziative come le manifestazioni per il settimo centenario della nascita di Dante tenutesi alla Selva nel corso dell’estate).

Del direttivo faranno parte Angela Gasparro (segretaria) e Maria De Mola si occuperanno delle iniziative culturali, Gianfranco

Mazzotta, addetto stampa e referente per le pratiche amministrative; nuovi componenti del direttivo sono Gianluca Greco che si occuperà dei social media dell'associazione e Katia Legrottaglie, tesoriere. Nel consiglio potranno essere cooptate altre persone in occasione di specifiche iniziative e per particolari incarichi e adempimenti. Dunque i soci della Pro Selva hanno scelto la continuità

riconfermando diversi componenti del vecchio consiglio direttivo, ma anche il rinnovamento con l'ingresso di alcuni giovani.