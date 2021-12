"Cooking Pasticciotto": il gioco online diventa subito virale

CELLINO SAN MARCO - Tramandare alle nuove generazioni l’arte del Pasticciotto. È questo l’obiettivo di Cooking Pasticciotto, il primo gioco in assoluto per imparare a cucinare il tipico dolce salentino. L’idea nasce dalla pagina Instagram Pasticciotto Lovers, la più grande community fans per gli amanti del pasticciotto (quasi 9000 followers su Instagram), che, insieme alla Pasticceria Colitta di Cellino San Marco, ha deciso di lanciare online un’iniziativa di stampo territoriale con grandi elementi di innovazione. Non è mai stato realizzato infatti prima d’ora un gioco del genere: “La ricetta del pasticciotto è una delle ricette più cercate sul web – dichiarano i ragazzi - e trasformare questo bisogno attraverso un esperimento ludico, aiuta a farla rimanere più impressa nella mente. Se domani un giovane avrà voglia di cucinare un pasticciotto dopo aver giocato al nostro gioco, l’obiettivo sarà raggiunto”.

I promotori dell’iniziativa Alessandro Colonna (creativo e marketing specialist), Luca Podo (creativo e computer scientist), Federico Quarta (computer engineering), Riccardo Cavallo (graphic designer) e il pasticcere Andrea Colitta hanno perciò pensato di sviluppare un gioco a tre livelli: nel primo bisogna selezionare gli ingredienti giusti, nel secondo bisogna mischiarli seguendo un ordine preciso e nel terzo è necessario inserire i tempi e le temperature di cottura giuste. Sullo sfondo appare un jingle a ritmo di pizzica, realizzato dal giovane chitarrista Gabriele Solazzo.

“Il pasticciotto è il simbolo del nostro amato Salento – dichiarano gli ideatori del gioco – Saper di poter insegnare l’arte di cucinarlo alle nuove generazioni e far imparare la ricetta a chiunque ne avesse voglia per noi è motivo di orgoglio. Crediamo molto in questa terra ed abbiamo avviato da un anno un progetto, Pasticciotto Lovers, con l’obiettivo di portare su larga scala la conoscenza di questo dolce, attraverso iniziative innovative e originali”.

Il gioco è online da questa mattina ed è già diventato virale, rimbalzando sul web nel giro di poche ore. E non si sono fatti attendere i pareri positivi della popolazione salentina. Ma non solo. I dati dimostrano che il gioco ha già raggiunto Roma e Milano, probabilmente per via di tutti i salentini fuori sede presenti in Italia, oltre ad aver già coperto quasi tutto il Salento.

Ma c’è dell’altro. I primi 3 che raggiungeranno il punteggio più alto riceveranno un kit per cucinare il pasticciotto offerto direttamente dalla Pasticceria Colitta, che ha inventato un kit tutto originale per realizzare il tanto amato dolce salentino. Nel caso di parità di punteggio più alto, i fortunati saranno estratti a sorte.

I ragazzi ritornano sulla scena dopo il successo del precedente gioco “Flappy Pasticciotto”, il game in cui il protagonista era sempre un pasticciotto. Questa volta impegnato a schivare le colonne di Sant’Oronzo presenti nel suo cammino. Allora il gioco raggiunse circa 30.000 utenti, toccando tantissimi paesi esteri come Germania, Inghilterra, Spagna e persino la Cina. Risultati strepitosi per un gruppo di ragazzi neolaureati e dall’età media di 24 anni. Giovani, ma desiderosi di voler portare sempre più in alto in nome del loro amato Salento.

Link per giocare: www.pasticciottolovers.com; Pagina Instagram Pasticciotto Lovers: Pagina Instagram Pasticceria Colitta: Sito del Kit di Pasticceria Colitta: