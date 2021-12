La brindisina Cosmary Fasanelli dopo Miss Italia entra ad Amici 21

BRINDISI - Volto già noto nell'ambito dello spettacolo, la giovanissima Cosmary Fasanelli, ventunenne di origini brindisine, è arrivata ad accedere al grande show televisivo Amici condotto da Maria De Filippi. La sua passione per la danza è stata fondamentale per superare nella sfida l'altra concorrente Virginia Vorraro. Ora i suoi sostenitori si augurano che la permanenza duri fino a marzo 2022, periodo in cui si svolgeranno i serali del programma.

Chi è Cosmary

Nel 2019 divenne Miss Miluna Puglia e nel corso dello stesso anno è arrivata in finale a Miss Italia con il numero 57. Ma non solo, Cosmary ha partecipato anche ai programmi "C'è posta per te" e "Tu si que vales", esibendosi in entrambe le occasioni con delle performance di danza. Alcune fonti affermano che Belen Rodriguez abbia fatto degli apprezzamenti sulla sua bellezza.