Lutto a Mesagne, scompare il vigile urbano Vincenzo Passante

MESAGNE - Una brutta notizia ha coinvolto tutta la comunità mesagnese. In data odierna (29 marzo), è scomprso Vincenzo Passante.

Era un volto noto per i cittadini locali, sia per il suo lavoro nella polizia locale che per l'attività dirigenziale svolta all'interno della società sportiva Mens Sana Mesagne. E' venuto a mancare all'età di 64 anni a causa di una malattia che lo affliggeva da tempo.

"Oggi è un giorno tristissimo per la famiglia Mens Sana - si legge in una nota della società cestistica - Enzo non c’è più. Il dirigente Vincenzo Passante si è spento dopo una lunga malattia - Prosegue - In panchina con noi tanti anni come dirigente accompagnatore e addetto agli arbitri, è stato una figura importante nella nostra società sportiva. - Conclude - A Simone e Alessio, nostri ex tesserati, giunga un fortissimo abbraccio da tutti noi".

Ai suoi cari, giungano le condoglianze della redazione di BrindisiReport.