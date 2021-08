Record di incassi in pandemia, "Me contro te" fa il bis: alla regia ancora Gianluca Leuzzi

CEGLIE MESSAPICA - Dopo aver incassato quasi dieci milioni di euro con il primo film ed essere sbarcati al Giffoni Film Festival per presentare un'anteprima, la coppia Luì e Sofì, Luigi Calagna e Sofia Scalia, vogliono bissare il successo con "Me contro Te - Il mistero della scuola incantata", affidato, ancora, alla regia del cegliese Gianluca Leuzzi. Nelle sale da mercoledì 18 agosto, nel film Luì e Sofì, ospiti d’eccezione della festa di inaugurazione di una scuola, dovranno affrontare con coraggio il malefico Signor S e cercare di sabotare i suoi perfidi piani nel nome dell’amicizia. Una nuova ‘magica’ avventura al cinema per la coppia di Youtuber in un mondo tutto fatato, con tante sorprese e divertimento per i loro piccoli fan e tutte le famiglie.

La pellicola, prodotta da Warner Bros, Entertainment Italia, Colorado Film Production e Me Contro Te, è stata diretta, ancora una volta, dal regista Gianluca Leuzzi, originario di Ceglie Messapica. "Questo film per me è abbastanza importante perché lo abbiamo girato lo scorso anno, in piena pandemia, quando c'è stata quella piccola finestra di libertà in estate che ci ha permesso, nonostante tutto, di lavorare in un clima sereno", spiega Leuzzi. "Per noi è stata una fortuna trovarci sul set come una grande famiglia - continua - perchè venivamo da mesi di chiusura in casa. Quello che abbiamo voluto raccontare con questo film è che, per salvare i rapporti importanti, come l'amore, l'amicizia, la fratellanza, bisogna sacrificare qualcosa di più grande".

"Spero che i più piccoli possano andare al cinema a vedere il film, nel rispetto di tutte le regole che questa situazione sanitaria impone. Abbiamo lavorato in un periodo difficile ma ci abbiamo messo tutta la passione possibile", ha concluso Leuzzi, grande amico e compagno di lavoro di Fabio Volo (suo ospite alcune settimana fa nei trulli messapici) che non vuole svelare nulla ma ha annunciato importanti progetti che bollono in pentola.