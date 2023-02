Mesagnese su RaiUno, partecipa ai "Soliti ignoti - Il ritorno"

MESAGNE - Nel corso della puntata del 4 febbraio, il noto programma condotto da Amadeus, Soliti ignoti - Il ritorno, ha visto la presenza del mesagnese Mino Bianco. Quest'ultimo è il titolare di una scuola di pilates, fitness e danza che ha sede a Carmiano (Le).

Una volta arrivato il suo turno, Mino si è presentato a piedi scalzi al cospetto dei due concorrenti della puntata, la coppia composta dai coniugi Erneso e Mira da Casoria.

"Salve sono MIno ho 37 anni, sono di Mesagne ma vivo a Carmiano in provincia di Lecce". Queste le parole con cui ha esordito nel programma. Per il duo napoletano, indovinare l'identità del mesagnese, dal valore di 5000 euro, è stato semplicissimo.

Del resto, le alternativa tra cui scegliere erano le seguenti: proprietario/a di un negozio di dolciumi, produttore di pasta integrale, insegnante per la costruzione di un riparo naturale, autore di una fotografia della superluna, ballerina di charleston, imitatore di Maria Callas, titolare di un'impresa di pulizie.

Il programma

Per chi non ha mai visto la trasmissione, il gioco è basato sul format americano Identity in onda su Nbc. Esso prevede la presenza di un concorrente e di un gruppo di personaggi misteriosi, meglio detti ignoti (dieci nelle prime due edizioni, nove nella terza e quarta, otto dalla quinta).

Lo scopo del concorrente è di abbinare ciascun ignoto alla propria identità, professionale o di fama. Tali identità possono consistere nelle tipologie più svariate, per esempio: "ha lavorato in ferrovia", "colleziona francobolli", "ha cantato al Festival di Sanremo", "sosia di...", "campione di calcio", e così via.

Ogni ignoto è munito di un documento cartaceo, sigillato (un facsimile della carta d'identità nelle prime cinque edizioni, del passaporto dalla sesta), contenente il rispettivo valore in denaro.