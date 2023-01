Musica, tanta gente e divertimento: il Capodanno mesagnese è stato un successo

MESAGNE - Dopo più di vent'anni, i festeggiamenti collettivi di piazza, in occasione del Capodanno, sono tornati a celebrarsi nel cuore della cittadina messapica.

Lo show, che mancava a Mesagne sin dal 2000, ha radunato un importante numero di persone - tra cui diversi visitatori - presso la centralissima Piazza Vittorio Emanuele II.

Il palco è stato allestito in uno scenario suggestivo, a ridosso della Villa Comunale e con alle spalle la "Porta grande", l'arco che delimita l'ingresso nel caratteristico Centro Storico a forma di cuore.

Lo spettacolo ha visto l'esibizione dello show Big Mama, che si è avvalso del supporto e della collaborazione della scuola Danza in disordine. Ospite speciale l'amatissimo influencer Giuseppe Ninno "Mandrake", che ha deliziato i presidenti con l'interpretazione del suo tipico personaggio.

L'evento è stato imperdibile sia per i tanti cittadini locali, ma anche per quelli provenienti dai paesi limitrofi, desiderosi di vivere un'esperienza diversa. Troppo spesso - infatti - possibilità del genere sono mancate per gli abitanti del posto, che - nel corso degli anni precedenti - avevano dovuto percorrere svariati chilometri per vivere una serata del genere, o - ancor peggio - l'avevano potuta osservare solo attraverso gli schermi di un televisore.

E' stata - dunque - un'occasione in più per festeggiare il nuovo anno in modo differente, soprattutto in relazione agli ultimi periodi contrassegnati da chiusure a causa della pandemia da covid 19.

Il centro storico si è popolato di gente che ha potuto approfittare dei servizi offerti dalle attività commerciali presenti, rappresentando un importante indotto economico per il territorio.

Il colpo d'occhio ha testimoniato la presenza di folti gruppi di giovani. Ed è proprio questo l'augurio rivolto al 2023: che tutto l'hinterland brindisino possa riscoprire un Nuovo Rinascimento basato sulla forza delle nuove generazioni.

L'anno vecchio si è concluso lasciando ai cittadini speranze e attese, ma anche la consapevolezza che i cambiamenti partono da sé stessi.