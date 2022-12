Pochi giorni al Natale: ecco 5 consigli per un regalo last minute

BRINDISI - Scegliere un regalo da fare a parenti o conoscenti è sempre complesso. Alle volte anche donando dei piccoli oggetti, all'apparenza non troppo rilevanti, è possibile fornire un pensiero di Natale appropriato. Di seguito vengono riportati alcuni consigli, che si spera possano essere utili per chi è in ritardo con gli acquisti.

1. Libro

Il primo regalo che viene suggerito è il classico libro. Attenzione perchè non è necessariamente un pensiero adeguato solo per gli amanti della cultura o della lettura, ma può riguardare ognuno indistintamente. Meglio selezionare un prodotto che faccia parte della categoria che più interessa il ricettore del regalo. Leggere, inoltre, eleva lo spirito dell'individuo allargando gli orizzonti a tutte le età.

2. Strumento musicale

La musica, si sa, arricchisce la mente e fornisce la possibilità di vivere occasioni di collettività. Imparare a suonare è un processo lungo e laborioso, ma che inizia da un punto fondamentale: acquistare lo strumento musicale più appropriato in base alla propria personalità e ai propri gusti.

3. Tavolo da ping pong

Lo sport è un altro degli aspetti fondamentali della vita. E' possibile praticarlo divertendosi anche a casa, acquistando un tavolo da ping pong o in alternativa un kit che permetta il montaggio di una rete da gioco su qualsiasi tipo di superficie. In dotazione, ovviamente, vengono fornite sia le racchette che le palline.

4. Puzzle

Il puzzle è un passatempo che allena la mente, ma non solo: solitamente, a completamento del lavoro, una bella immagine offre anche la possiblità di appendere sulle pareti di casa un quadro che aiuti a decorare la propria abitazione. Si pensi ai tanti prodotti raffiguranti famose opere d'arte o paesaggi meravigliosi.

5. Un week end fuori

Regalo adatto soprattutto in seguito a periodi di stress; ovviamente da gestire in piena conformità alle normative legate alla pandemia covid 19. E' possibile recarsi dai professionisti del settore come le agenzie viaggi, stipulando un buono, o acquistare i pacchetti appositi già confezionati.