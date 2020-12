Babbo Natale e gli elfi in giro per la città: doni e sorrisi per i bimbi

BRINDISI- Sono arrivati vestiti da elfi e Babbo Natale, colorando Parco Bove e riempiendolo di sorrisi dei bambini: i volontari dell’associazione “Il Paradiso del dono” hanno rinnovato, per il quarto anno consecutivo, i loro speciali auguri ai più piccoli donando a ognuno un regalo confezionato da chi ha a cuore il bene della comunità.

Nonostante il tempo del coronavirus, la presidente di “Paradiso del dono”, Francesca Palmisano, ha voluto mantenere la tradizione soprattutto per lanciare un messaggio di speranza a grandi e piccoli, accorsi per l’occasione nelle piazze centrali di ogni quartiere della città di Brindisi, dal Paradiso a Sant’Elia, dal Centro a Tuturano, Commenda e Santa Chiara.

Ma “Paradiso del dono”, sempre presente in prima fila per soccombere alle necessità delle famiglie più bisognose, durante il primo lockdown ha partecipato alla raccolta del carrello solidale, iniziativa che mette in atto periodicamente grazie all’aiuto delle famiglie e di chi comprende che fare rete ed essere solidali è la base per una società civile.