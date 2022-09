Quali persone hanno un desiderio sessuale più forte? Uno studio si è espresso in merito

BRINDISI - Alcune autorevoli ricerche testimoniano come le persone che presentano un senso dell'olfatto più accentuato abbiamo uno desiderio sessuale considerato più forte. L'ultima analisi del caso - che si è espressa in merito - è quella pubblicata nel 2021 sul Journal of Sexual Medicine, e sviluppata dagli studiosi del Brigham and Women's Hospital di Boston insieme a quelli dell'Università di Chicago.

I ricercatori hanno evidenziato una correlazione tra la mancanza del senso dell'olfatto e una diminuzione della motivazione sessuale, e della soddisfazione emotiva negli over65.

"La percezione degli odori - ha spiegato Jesse K. Siegel, dell'Università di Chicago - gioca un ruolo primario nella motivazione sessuale, per cui è plausibile che questo sintomo possa essere correlato alla diminuzione dell'appetito sessuale".

Tale studio entra in correlazione con quello più datato (1999) condiviso sul Journal of Neurological and Orthopaedic Medicine and Surgery. In quell'occasione - come si legge su Today.it - si era certificata la tesi secondo cui “anche l’anatomia sostiene il legame tra odori e sesso: l’area del cervello attraverso la quale sperimentiamo gli odori, il lobo olfattivo, fa parte del sistema limbico (il cervello emotivo), l’area attraverso la quale derivano pensieri e desideri sessuali. Le persone si baciano per avvicinarsi il naso, in modo che possano annusarsi. O forse si baciano per mettere insieme la bocca in modo che possano assaggiarsi l’un l’altro poiché la maggior parte di ciò che chiamiamo gusto dipende dall’olfatto”.

In quest'ultimo caso caso, lo studio è stato svolto sottoponendo 1903 universitari cinesi a tre questionari: uno sull'importanza dell'olfatto, uno sull'annusamento degli odori corporei, e uno sul desiderio sessuale; le analisi sono state utilizzate rispettivamente per misurare il significato soggettivo dell'olfatto, la frequenza dell'annusare se stessi o gli altri e il desiderio sessuale.

Gli esiti hanno dimostrato - seguendo il punto di vista della ricerca - come le persone che si lasciano guidare dall'olfatto mostrano un desiderio sessuale più forte rispetto a quelle con una minore predisposizione ad annusare gli odori corporei.

Le opinioni di alcuni brindisini

Molto difficile riusciure a reperire opinioni da persone over65 sul tema sopracitato, probabilmente perché considerato "piccante". Nonostante ciò, all'inizio del mese di settembre, sono state raccolte le testionianze rilasciate da alcuni brindisini in centro città, con età inferiore a questa soglia.

"Per me l'importante è l'amore, quindi credo che poi le cose vengano di pari passo al sentimento. - Afferma, genericamente, una donna di trentasei anni. - Se stai bene con una persona accetterai tutto, quello è l'importante".

"I 5 sensi sono importanti in un rapporto di coppia, perché aiutano gli innamorati a sviluppare il loro legame" racconta, invece, un'altra donna over 45.

Per concludere, ha epresso la sua opinione anche un uomo di 31 anni, che detto: "Secono il mio modesto pensiero, gli odori fanno parte dei piaceri della vita; così come è possibile gustare il buon cibo, allo stesso modo - seppur su un livello diverso - potremmo apprezzare il tempo con la nostra persona speciale".