Raccolta occhiali usati per le persone bisognose, ecco come contribuire

OSTUNI - Per il terzo anno consecutivo il Lions club Ostuni città bianca ed il Lions club Ostuni host uniscono le forze a favore del Centro italiano lions per la raccolta degli occhiali usati da donare a chi ne ha più bisogno.

"Sono ormai tanti, troppi gli adulti ed i bambini del mondo che non possono accedere agli apparecchi di correzione visiva perché troppo costosi. Allora perchè non aiutarli? - Si legge nel comunicato pubblicato sulla pagina facebook Lions clud Ostuni città bianca - Pensiamoci un attimo, quanti di noi hanno quel vecchio paio di occhiali conservato nei meandri di un cassetto, che ormai ci sembra inutile, o non più alla moda, o semplicemente inutilizzato. - Prosegue - Ecco proprio questo paio di occhiali in disuso può invece rappresentare un’ancora di salvezza per il nostro amico vicino o lontano che come noi desidera vedere le bellezze del mondo, leggere un buon libro, andare a lavorare o scrivere un appunto".

Come funziona

La donazione è possibile da effettuare non solo presso la città di Ostuni, ma anche in altri centri urbani del Brindisino: Casalini, Carovigno, Mesagne e Villa Castelli. I punti sono indicati nella locandina dell'iniziativa, posta nella foto in alto.

"Nulla di più semplice. - Afferma il medesimo comunicato citato in precedenza - Chiunque voglia liberarsi dei suoi occhiali da sole o da vista - in buono stato e ancora utilizzabili - può depositarli nei contenitori sponsorizzati Lions ubicati nei tanti punti di raccolta aderenti all’iniziativa. I nostri volontari al termine della raccolta provvederanno a spedire tutti gli occhiali ancora utilizzabili direttamente al Centro italiano lions per la raccolta degli occhiali usati".

"A questo punto, i volontari del Lions club si occuperanno di mettere a nuovo ogni paio di occhiali, pulendoli e riparandoli, ove necessario, in modo da prepararli per il loro nuovo proprietario".