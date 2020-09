Parco dune costiere: pulizia affidata a un gruppo di scout volontari

La giunta esecutiva del Parco delle Dune Costiere ed il direttore Angela Milone accoglieranno gli scout di Fasano (dai 16 ai 21 anni), da giovedì 3 a sabato 5 settembre, per una serie di attività inerenti l'educazione ambientale e la conoscenza del territorio. In particolare, il 4 settembre, dalle ore 10, i ragazzi procederanno, al fine della tutela e salvaguardia dell’ambiente, con la pulizia della spiaggia e del retro-duna nel tratto di costa ostunese in località Pilone. I rifiuti trovati verranno stoccati differenziati nelle aree di raccolta già in zona. Tali attività saranno di tipo volontario e gratuito. Inoltre è prevista una visita al Parco, con lezioni sullo stesso e consegna di materiale illustrativo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.