"Piazza Caduti di Capaci al Paradiso ostaggio del degrado e degli incivili"

BRINDISI - Di seguito la segnalazione di un cittadino residente al quartiere Paradiso di Brindisi che, anche, attraverso un video denuncia la situazione di degrado, arrivata al limite della inciviltà, in Piazza Caduti di Capaci.

"Da mesi il parco è preda notturna di baby gang che ogni sera e notte vandalizzano quel poco che è rimasto, preda di scooter che scorrazzano come in una gara di gimkana, che sfrecciano all'interno per poi consumare cibi e gettare tutto in giro. Cestini per la raccolta degli escrementi dei cani divelti, lampioni presi di mira a sassate, panchine divelte e tanto altro". Grazie, ve ne saremmo grati se portaste all'attenzione questa situazione, almeno in nome di coloro a cui il parco stesso è stato intitolato.