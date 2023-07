Campo di mare, ridotta la pressione dell'acqua potabile: disagi nelle abitazioni

CAMPO DI MARE – Disagi a Campo di Mare, marina di competenza del Comune di Torchiarolo, legati alla carenza di acqua potabile nelle abitazioni, dovuta a lavori che Aqp sta eseguendo sulla rete idrica da circa un paio di settimane. Dal 4 luglio è stata ridotta la pressione con la conseguenza che negli appartamenti a primo piano sprovvisti di autoclave l’acqua non arriva, mentre in quelli posti a piano terra dal rubinetto ne esce pochissima.

Decine di residenti si sono rivolte direttamente ad Aqp scoprendo che la pressione è stata ridotta da 4 a 1 bar (Unità di misura della pressione) e che il minimo garantito per legge è oltre 0,6 bar. Un disservizio che a quanto pare non può essere risolto e che sta creando seri disagi. Purtroppo non è nemmeno dato sapere quando la situazione tornerà alla normalità. Alcuni residenti si chiedono anche se si tratta di lavori così urgenti da non poter essere rimandati a dopo l’estate. Al momento non sarebbero nemmeno state proposte soluzioni alternative.