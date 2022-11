Marciapiede pericoloso al rione Paradiso: lo sistemano un paio di cittadini

Temevano per l’incolumità dei bambini. Per questo un paio di cittadini, di loro iniziativa, hanno riparato alcune mattonelle sconnesse di un marciapiedi situato in via Vittorio Occorsio, angolo via Falcone, nella zona antiracket del rione Paradiso. La scena è stata immortalata stamattina (martedì 8 novembre) da un residente, che ringrazia i concittadini per il bel gesto. Grazie al loro senso civico, è stato fornito un piccolo ma significativo servizio alla comunità.