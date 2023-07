Lo zoo sotto casa in pieno centro urbano

Gallery









Lo zoo sotto casa nel centro di San Pancrazio Salentino. Volpi (ben 6, di cui 5 cuccioli), serpenti , colonie di ratti....in pieno centro abitato e su suolo privato, maltenuto, nonostante le vigenti leggi sulla pulizia dei suoli non edificati sulle aree urbane. Questo campo, che con vecchio rudere è attiguo alla mia, nonché numerose altre abitazioni, vede ormai la presenza stanziale di numerosi animali, la cui sorte però è segnata dagli incendi dolosi, che ogni estate, qualcuno provvede ad appiccare , esasperato, si dice, dalla sporcizia e dal fatto che spesso questi animali entrino nelle abitazioni confinanti.

Tali vasti e pericolosi incendi, che richiedono l'intervento dei vigili del fuoco con numerosi mezzi, purtroppo causano la morte della maggior parte degli animali, tra atroci sofferenze, poiché vengono letteralmente arsi vivi. Inutili ed inefficaci, gli appelli a proprietari e pubbliche autorità che non intervengono, se non con sterili avvisi ed intimazioni e forse (??) piccoli verbali , che non scoraggiano i proprietari ad attuare le necessarie ed urgentissime bonifiche.